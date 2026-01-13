Volg Hart van Nederland
Man (37) langer vast na dood 52-jarige vrouw in woning Leiderdorp

Crime

Vandaag, 20:27

De man die zondag werd aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een vrouw uit Leiderdorp, blijft nog zeker veertien dagen vastzitten. Het gaat om een 37-jarige man, meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer is een 52-jarige vrouw. Zij kwam zaterdagavond in haar woning aan de Bolderikkamp in Leiderdorp door geweld om het leven.

De verdachte werd diezelfde avond nog aangehouden. Hij was niet in de woning toen agenten daar rond 19.30 uur na een melding arriveerden en het slachtoffer aantroffen. De man zit vast in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie wil nog niet zeggen of de vrouw en de man elkaar kenden en wat hun eventuele relatie was.

Door ANP

