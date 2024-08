Man (67) doodde zijn vrouw mogelijk in zijn slaap, rechtbank spreekt hem vrij

De 67-jarige Martinus van de D. uit Veghel is donderdag vrijgesproken van het doden van zijn 64-jarige echtgenote in september vorig jaar. De man wurgde zijn vrouw met het snoer van een bedlampje, maar een motief werd al die tijd niet duidelijk.

Het Openbaar Ministerie had zeven jaar gevangenisstraf geëist. Volgens de rechtbank in Den Bosch staat echter niet vast dat hij zijn vrouw opzettelijk heeft gedood.

Het slachtoffer werd op 25 september gewurgd naast het bed waarin ze lag in de woning van het paar aan de Violenstraat in Veghel. Van de D. verklaarde dat hij die ochtend wakker werd, zich op de overloop aankleedde, in de slaapkamer zijn schoenen aantrok en de lamellen opende. Daarna pakte hij het bedlampje en wurgde hij zijn vrouw met het snoer.

Slaapproblemen

De man had eerder ernstige slaapproblemen, onder meer in de vorm van hevige, enge dromen. Slaapexperts onderzochten uitgebreid of hij aan een specifieke slaapstoornis lijdt, waardoor hij zijn vrouw mogelijk in zijn slaap heeft gedood.

De deskundigen hebben die diagnose niet kunnen stellen, maar sloten het ook niet uit. Het OM vond deze conclusie onbruikbaar, maar de rechtbank stelt wel dat het wurgen kan worden verklaard door de stoornis.

