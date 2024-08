Maximale taakstraf voor dodelijk ongeluk waarbij slachtoffer uit auto werd geslingerd

De rechtbank in Breda heeft een 28-jarige man uit de stad veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het veroorzaken van een dodelijk auto-ongeluk. Bij het ongeluk kwam zijn 24-jarige beste vriend om het leven. Naast de taakstraf kreeg hij ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een rijontzegging van anderhalf jaar.

Het ongeluk vond plaats in december 2022 op de Heerbaan, nabij de kruising met de Claudius Prinsenlaan. Francois L. reed op dat moment bijna 150 km/uur waar slechts 50 km/uur was toegestaan. Bovendien was hij onder invloed van alcohol.

Door de hoge snelheid verloor hij de controle over het voertuig, dat vervolgens over de berm vloog en tegen een verkeerspaal en reclamezuil botste. Zijn vriend werd door de klap uit de auto geslingerd en overleed korte tijd later.

Veel spijt betuigd

L. heeft veel spijt betuigd voor de dood van zijn vriend. De familie van het slachtoffer had de rechtbank laten weten dat ze L. eigenlijk niet veel kwalijk nemen. Er is ook nog steeds onderling contact. De moeder en zus van het slachtoffer lieten weten dat ze L. nooit zouden laten vallen.

De rechter legde L. de hoogst mogelijke taakstraf van 240 uur op, naast een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van een jaar. Ook is hij anderhalf jaar zijn rijbewijs kwijt. Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist.

Hart van Nederland/ANP