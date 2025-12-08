Leonies kleinzoon werd seksueel misbruikt door buurman: 'Niet het eerste slachtoffer'

Vertrouwen op je buurman en er dan achter komen dat hij al die tijd je kleinkind seksueel heeft misbruikt. Het overkwam Leonie, wiens buurman Robin S. regelmatig op haar kleinzoon paste. De dader wist haar vertrouwen te winnen en bood aan om op te passen als zij naar het ziekenhuis moest voor chemobehandelingen. De verdachte staat dinsdagochtend voor de rechter in Alkmaar.

De kleinzoon van Leonie bleek niet het enige slachtoffer te zijn, maar daar had zij totaal geen weet van. Robin S. had al tien pedoseksuele delicten op zijn naam staan en is daarvoor zelfs veroordeeld. Desondanks werd het risico op herhaling altijd laag ingeschat. "Hij was net vrij toen hij de fout inging bij mijn kleinzoon. Dat maakt mij zo boos."

Het misbruik begon in oktober 2022 en eindigde in april 2024. Leonie was verhuisd naar een 55-plus-woning vanwege haar kankerbehandelingen, waarna ze bevriend raakte met haar buurman Robin S.. "Hij was eenzaam en ik heb hem toen aan mijn familie geïntroduceerd. Hij kon goed overweg met mijn kleinzoon en kon helpen als ik weer naar het ziekenhuis moest", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Waarschuwen

Uiteindelijk voelde Leonie dat er iets niet goed zag. "Ik ben zelf ook misbruikt geweest en begon hem vragen te stellen. Ik merkte dat hij jaloers en bezitterig deed als het ging om mijn kleinzoon. Ik trapte er gewoon in."

Ze schrok dat haar kleinzoon zei dat hij Robin S. weleens met zijn geslachtsdeel zag spelen, maar helemaal toen hij zei dat de buurman ook weleens met die van hem speelt. Leonie is toen meteen naar de politie gegaan om aangifte te doen. Toen ze probeerde uit te pluizen wie deze man was, kwam ze in contact met zijn ex en familieleden die allemaal bevestigden dat Robin S. veroordeeld is voor kindermisbruik.

Leonie kan niet bevatten hoe dit opnieuw heeft kunnen gebeuren. "Ik hoop met mijn verhaal andere mensen te waarschuwen. Iemand met zo'n verleden moet nauwlettend in de gaten gehouden worden. Zo iemand moet altijd vast blijven zitten."