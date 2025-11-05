Tennistrainer Dennis van S. krijgt 3,5 jaar cel voor seksueel misbruik

De rechtbank in Amsterdam heeft tennistrainer Dennis van S. (50) veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van twee broers. Daarnaast mag hij acht jaar lang zijn beroep als tenniscoach niet uitoefenen.

Van S., voormalig proftennisser en ooit top-100 speler wereldwijd, werd in 2022 opgepakt na een aangifte van het oudste slachtoffer. De politie benaderde later ook diens jongere broer. Het misbruik vond plaats tijdens trainingen en buitenlandse toernooien, waarbij Van S. zijn positie als coach misbruikte.

Eerder eiste het OM vier jaar celstraf:

2:30 Eis 4 jaar cel tegen tenniscoach voor seksueel misbruik pupillen

Schuldig aan verkrachting

De rechtbank acht Van S. schuldig aan verkrachting, aanranding en ontucht met een minderjarige. Het Openbaar Ministerie had vier jaar geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Volgens de rechtbank maakten de slachtoffers zich afhankelijk van Van S., die zijn autoriteit inzette voor eigen seksuele verlangens. “Afwijzing van zijn avances leek desastreuze gevolgen te kunnen hebben voor hun tenniscarrière,” aldus de rechter.

De KNLTB heeft een ordemaatregel genomen, waardoor Van S. niet meer op tennisparken van de bond mag verschijnen.