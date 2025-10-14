OM eist vier jaar cel en beroepsverbod voor tenniscoach na misbruik broers

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam vier jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen de 50-jarige tennistrainer Dennis van S., voor seksueel misbruik van twee pupillen. Van S. is een voormalig proftennisser, die ooit in de top 100 van de wereld stond.

De slachtoffers zijn twee broers. De oudste trok in 2009 bij Van S. en diens gezin in, om spanningen thuis te ontlopen. Volgens het OM misbruikte de trainer hem vervolgens herhaaldelijk, zowel tijdens trainingen als op buitenlandse toernooien. De jongen zou volledig van de buitenwereld zijn afgesloten.

Ook jongere broer misbruikt

Jaren later kwam ook de jongere broer in beeld. Hij werd gecoacht door dezelfde trainer, die volgens het OM ontucht met hem pleegde toen hij nog minderjarig was. Pas in 2021 durfde de jongste aangifte te doen, waarna de politie ook zijn oudere broer opspoorde. Van S. werd in 2022 opgepakt en kwam later vrij in afwachting van zijn proces.

Tijdens de zitting vertelde de oudste broer dat hij “een enorme prijs” heeft moeten betalen voor zijn bewondering voor zijn trainer. Van S. gaf toe seks te hebben gehad met deze jongen, maar beweert dat dit vrijwillig was. Het OM stelt dat daar geen sprake van was. Het vermeende misbruik van de jongste broer ontkent de coach volledig.

Beroepsverbod en verbanning

Naast een celstraf wil het OM dat Van S. acht jaar lang geen coach meer mag zijn. Zelf zegt hij “gecanceld” te zijn sinds de zaak aan het licht kwam. De tennisbond KNLTB heeft hem inmiddels een ordemaatregel opgelegd, waardoor hij niet meer welkom is op tennisparken die onder de bond vallen.