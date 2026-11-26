De slachtoffers van Bas P. (40) uit het Limburgse Herten en hun ouders zijn tevreden met zijn veroordeling. P. kreeg donderdag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het jarenlang online seksueel misbruiken van 245 minderjarige meisjes.

"De slachtoffertjes en hun ouders kunnen berusten in het vonnis van de rechtbank", zegt een woordvoerder van Namens de Familie. "Zeker als dit juridisch gezien het eindpunt is en er geen hoger beroep komt. Zij kunnen dan beginnen met het nieuwe nieuw, zoals een moeder het noemt."

Alles bewezen

"Natuurlijk is voor de ouders en kinderen geen straf hoog genoeg voor de schade die de verdachte heeft aangericht aan de meisjes en hele gezinnen. Maar ook het feit dat alles bewezen is, inclusief de toegepaste dwang op de kinderen, maakt dat ze zogezegd 'tevreden' zijn met dit vonnis."

De opgelegde celstraf is vier jaar lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank legde uit dat een celstraf van 12 jaar meer past bij een levensdelict.