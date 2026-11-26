De rechtbank in Rotterdam heeft de 40-jarige Bas P. uit het Limburgse Herten donderdag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het online misbruiken van 245 minderjarige meisjes uit binnen- en buitenland. De celstraf valt lager uit dan de twaalf jaar die het Openbaar Ministerie (OM) eiste.

Bas P. benaderde zijn slachtoffers via zijn 'computerspel', de Highscoregame. Het spel begon onschuldig, maar de opdrachten werden steeds extremer. In het laatste level kregen spelers de opdracht seksuele handelingen te verrichten voor de webcam.

In de bovenstaande video vertelt de officier van justitie waarvan P. werd verdacht en hoe hij volgens het Openbaar Ministerie te werk ging.

P. heeft die beelden ook verspreid. Het OM koppelde in totaal 245 slachtoffers aan de verdachte. Daarvan zijn twaalf Nederlandse en acht Vlaamse meisjes geïdentificeerd. Zijn jongste slachtoffer was acht jaar oud. P. was donderdag niet bij de uitspraak aanwezig.

Chanteren van kinderen

De rechtbank acht de man ook schuldig aan het chanteren van kinderen door te dreigen de beelden openbaar te maken, zodat zij nog verdergaande seksuele handelingen zouden verrichten. De rechtbank gelooft het verweer van P. niet dat hij de op zijn computer aangetroffen teksten en video's van iemand anders heeft gekregen.

Sommige van zijn opnamen zijn teruggevonden bij de criminele organisatie met de naam Alice in wonderland. Deze organisatie wordt als crimineel bestempeld omdat zij zich richt op het maken van beelden van seksuele aard met minderjarige slachtoffers.

Lagere straf

De rechtbank spreekt in het vonnis van ernstige en verwerpelijke feiten. "Met zijn handelen heeft de verdachte jonge kinderen van hun onschuld beroofd", zei de rechtbankvoorzitter.

De celstraf valt lager uit dan de strafeis. "De rechtbank realiseert zich dat de levens van veel jonge kinderen door het handelen van de verdachte ernstig zijn verstoord, maar een celstraf van twaalf jaar is een straf die past bij een levensdelict."