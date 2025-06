Ahmet (54) ontvoerde en misbruikte kindje (1,5) in Barneveld, krijgt 4 jaar cel

De 54-jarige Ahmet Y. uit Amersfoort is dinsdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en tbs met dwangverpleging voor het ontvoeren en seksueel misbruiken van een kind van 1,5 jaar in Barneveld. Daarnaast heeft de rechtbank hem een contactverbod van 5 jaar met het gezin opgelegd.

"Het is een nachtmerrie van elke ouder: wakker worden en ontdekken dat je kind is verdwenen en meegenomen door een ander", aldus de rechtbank. "Het is niet voor te stellen hoe traumatisch dit voor de ouders is geweest."

Y. heeft bekend dat hij vorig jaar in de ochtend van 10 augustus na 05.00 uur de woning binnendrong en het jongetje uit zijn bed haalde en meenam. Hij heeft daarnaast ondergoed van de moeder van het kind gestolen.

Y. ontkende tijdens zijn strafzaak het kind seksueel te hebben misbruikt, maar direct na zijn aanhouding had hij de seksuele handelingen tegenover de politie en de rechter-commissaris wel toegegeven. In haar uitspraak noemt de rechtbank deze eerste verklaringen betrouwbaar.

Videodeurbel

De ouders ontdekten de verdwijning om 07.45 uur. Ze zagen dat het bed van hun zoon leeg was en de slaapkamerdeur openstond en belden in paniek 112. Op beelden van de videodeurbel zagen ze dat hun zoon door een onbekende man was meegenomen. Rond 08.30 uur vond de vader zijn zoon terug op straat in de armen van de verdachte.

Deskundigen oordeelden dat de man stoornissen heeft. Om herhaling te voorkomen, moet de man langdurig worden behandeld. De rechtbank nam dit advies van de psycholoog en psychiater over.

De uitspraak van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Alleen het geëiste locatieverbod voor de gemeente Barneveld wees de rechtbank af.

ANP