OM eist cel en tbs voor ontvoeren en misbruiken kind Barneveld: 'Horrorscenario'

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 54-jarige Ahmet Y. voor het ontvoeren en seksueel misbruiken van een kind van 1,5 jaar in Barneveld. "Een nachtmerrie, een horrorscenario", zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Arnhem.

Y. bekende direct na aanvang van zijn strafzaak dat hij vorig jaar in de ochtend van 10 augustus na 05.00 uur de woning binnendrong en het jongetje uit zijn bed haalde en meenam. De ouders ontdekten de verdwijning om 07.45 uur. Ze zagen dat het bed van hun zoon leeg was en de slaapkamerdeur openstond en belden in paniek 112. Op beelden van de videodeurbel zagen ze dat hun zoon door een onbekende man was meegenomen.

Vertrouwen beschadigd

Rond 08.30 uur vond de vader zijn zoon terug op straat in de armen van de verdachte. "Ik voelde woede en verbazing. Ik voelde me verlamd, niet scherp en vermoeid", vertelde de vader over de hereniging met zijn zoon. "Mijn vertrouwen in de mens is beschadigd. Ik ben meer op mijn hoede, terughoudend."

De impact van het misdrijf is ook merkbaar in de ontwikkeling van hun zoon. "Het doet ons groot verdriet dat ons kind dit heeft moeten meemaken. Hoe ga ik hem later uitleggen dat ik heb gefaald?"

Verdachte ontkent

Y. ontkent het seksueel misbruik, waar hij in zijn eerste politieverhoren wel over had verteld. "Ik heb geen seksuele handelingen gedaan", bleef hij in de rechtbank herhalen. Hij zegt het kind gekust te hebben op de mond en wang.

De man bekende in de rechtbank dat hij die ochtend ook ondergoed van de moeder van het kind had gestolen, omdat hij een fetisj heeft voor damesslips. Naast de celstraf en de tbs eist het OM een contactverbod met het gezin en een locatieverbod voor de gemeente Barneveld

De rechtbank doet op 17 juni uitspraak.

