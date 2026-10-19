Moeder van gedode Dean (4) boos over uitspraak Romy W.: 'Een cadeau'

De 39-jarige Dave de K. is maandag veroordeeld tot 30 jaar cel voor het ontvoeren en doden van de 4-jarige Dean. Het lichaam van de Vlaamse kleuter werd in januari 2022 gevonden op Neeltje Jans in Zeeland. De Nederlandse Romy W. (29), die ook terechtstond in de zaak, komt vrij onder voorwaarden. De moeder van Dean reageert boos op die uitspraak.

Het hof van assisen in het Belgische Gent legde De K. naast de gevangenisstraf ook 15 jaar terbeschikkingstelling op. Dat betekent dat hij na zijn celstraf onder toezicht blijft staan.

Romy W. komt vrij onder voorwaarden

Romy W. werd vrijdag al vrijgesproken van ontvoering met de dood tot gevolg. Wel werd ze schuldig bevonden aan het bezit en verspreiden van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Die beelden stonden op de telefoon van De K. en hadden niets met Dean te maken.

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Het hof heeft W. voorwaarden opgelegd met een proeftijd van 5 jaar. Ze moet onder meer een behandeling volgen voor haar alcoholproblemen en begeleiding krijgen bij haar relatie, het samenwonen met haar nieuwe partner en de opvoeding van hun kind. Als ze zich aan de voorwaarden houdt en geen nieuwe strafbare feiten pleegt, krijgt ze geen straf. Omdat ze bijna 5 jaar in voorarrest zat, komt ze nu vrij en krijgt ze geen celstraf.

De moeder van Dean reageerde teleurgesteld en boos op de uitspraak voor W. Ze noemde het vonnis "een cadeau".

Lichaam gevonden in Zeeland

De K. en W. pasten regelmatig samen op Dean in hun appartement in het Belgische Sint-Gillis-Waas. De K. heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de dood van het jongetje.

Het lichaam van Dean werd op 17 januari 2022 gevonden in de bosjes op het voormalige werkeiland Neeltje Jans in Zeeland.

De K. werd eerder al veroordeeld voor de fatale mishandeling van een 2-jarig kind in 2008. Dat was het zoontje van zijn toenmalige vriendin.