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30 jaar cel geëist voor ontvoering en dood kleuter Dean

30 jaar cel geëist voor ontvoering en dood kleuter Dean

Rechtszaak

Vandaag, 12:56

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Het Openbaar Ministerie heeft maandag dertig jaar cel geëist tegen de 39-jarige Dave De K. voor de ontvoering en dood van de Vlaamse kleuter Dean. De 4-jarige jongen verdween in januari 2022. Zijn lichaam werd op 17 januari gevonden in de bosjes op het voormalige werkeiland Neeltje Jans in Zeeland.

Tegen de Nederlandse verdachte Romy W. (29) is anderhalf jaar cel geëist. De jury van het hof van assisen in Gent sprak haar vrijdag al vrij van ontvoering met de dood tot gevolg. Wel werd ze schuldig bevonden aan het bezit en verspreiden van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Ze had deze beelden, die niets met Dean te maken hadden, van de telefoon van haar vriend naar haar eigen telefoon doorgestuurd.

Mogelijk op vrije voeten

Bij het bepalen van de strafeis voor W. hield het Openbaar Ministerie rekening met het feit dat ze haar alcoholverslaving heeft overwonnen. Dat werd als verzachtende omstandigheid meegewogen.

W. zit al bijna vijf jaar in voorarrest. Haar advocaat verwacht dat ze na de uitspraak, die maandag volgt, op vrije voeten komt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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