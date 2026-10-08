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Nederlandse Romy (29) ontkent betrokkenheid bij dood Belgische kleuter Dean (4)

Nederlandse Romy (29) ontkent betrokkenheid bij dood Belgische kleuter Dean (4)

Crime

Vandaag, 15:05

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De 29-jarige Nederlandse Romy W. blijft volhouden dat ze niets te maken heeft met de dood van de Belgische kleuter Dean (4). Dat bleek donderdag tijdens de eerste dag van het strafproces in Gent. Haar voormalige partner Dave De K. (39) wordt ervan beschuldigd het jongetje met geweld te hebben gedood. Romy wordt verdacht van ontvoering met dodelijk gevolg.

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Dean werd op 17 januari 2022 dood gevonden op het voormalige Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. De K. wees de politie de plek aan waar het lichaam lag. Hij en Romy pasten regelmatig op het jongetje, de zoon van een vriendin, in hun woning in het Belgische Sint-Gillis-Waas.

Geweld tegen kleuter

De K. werd kort voor de vondst van Dean aangehouden in het Utrechtse Meerkerk. Eerst beweerde hij dat het jongetje door een val van de trap was overleden. Later gaf hij toe dat hij in de nacht van 13 op 14 januari geweld tegen Dean had gebruikt in zijn auto.

Onderzoek wees uit dat het kind zwaar geweld tegen zijn hoofd en buik had ondergaan. De K. werd in 2008 al veroordeeld tot tien jaar cel voor de fatale mishandeling van het 2-jarige zoontje van zijn toenmalige vriendin.

Jury beslist over schuld

Het proces vindt plaats voor het hof van assisen in Gent, waar een jury van twaalf mensen moet oordelen over de schuld van beide verdachten.

Het Belgische Openbaar Ministerie leest een 120 pagina's tellende akte van beschuldiging voor, waarin de resultaten van het onderzoek naar de dood van Dean staan.

Door Redactie Hart van Nederland

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