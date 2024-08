'Dave De K. bekent Dean (4) te hebben doodgeslagen in auto'

Dave De K. (37) heeft na ruim twee jaar ontkennen eindelijk toegegeven dat hij de vierjarige Dean Verberckmoes heeft doodgeslagen in zijn auto. De bekentenis kwam tijdens zijn eindverhoor bij de onderzoeksrechter op 23 mei 2024, melden Belgische media, waaronder Het Laatste Nieuws.

De K. hield lange tijd vol dat Dean was overleden door twee ongelukkige valpartijen: een keer in het appartement in Sint-Gillis-Waas, waar hij op de jongen paste, en later toen Dean uit de auto stapte. Deze verklaringen kwamen echter niet overeen met de ernstige verwondingen die bij de autopsie op het lichaam van Dean werden vastgesteld.

Logeerpartij

Op 15 januari 2022 meldde Deans moeder, Elke Verberckmoes, haar zoontje als vermist nadat hij niet terugkeerde van een logeerpartij bij De K. en de Nederlandse Romy W., zijn toenmalige vriendin. Enkele dagen later werd het levenloze lichaam van Dean gevonden op het werkeiland Neeltje Jans in Zeeland.

Volgens De K. was hij ‘ontploft’ tijdens een rit met Dean in zijn auto, zo meldt Het Laatste Nieuws. Waarom hij dat deed, kan hij zich naar eigen zeggen niet meer herinneren. Het dossier is momenteel in handen van het parket-generaal in Gent, met het oog op een assisenproces. Er is echter nog geen definitieve vordering opgesteld, waardoor nog niet duidelijk is wie voor welke feiten zal worden aangeklaagd.