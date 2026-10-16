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Romy W. (29) vrijgesproken van ontvoering en dood 4-jarige Dean

Romy W. (29) vrijgesproken van ontvoering en dood 4-jarige Dean

Crime

Gisteren, 22:06

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De Nederlandse Romy W. (29) is door de rechtbank in Gent vrijgesproken van de ontvoering en de dood van de 4-jarige Dean. De kleuter kwam in 2022 om het leven na een zware mishandeling door de Belgische vriend van W., Dave de K. Hij is schuldig bevonden aan de ontvoering en dood van het jongetje.

Zowel W. als De K. werden schuldig bevonden aan het bezit en verspreiden van beelden van seksueel misbruik.

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Woede-uitbarsting

Het jongetje zou in de nacht van 12 januari 2022 bij het stel logeren. De twee zouden die nacht op hem passen. Dean werd uiteindelijk op 17 januari in de bosjes gevonden van het voormalige werkeiland Neeltje Jans in Zeeland. De K. gaf toe in een woede-uitbarsting de jongen meermaals te hebben geslagen in zijn auto. Volgens de verdachte is Dean uren later, tijdens de rit naar Nederland, overleden. Dean verbleef vaker bij het stel.

De K. zat eerder al een celstraf uit van 10 jaar voor een fatale mishandeling van een 2-jarige peuter in 2008. Het ging om het kind van zijn toenmalige vriendin.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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