Epko F. (81) krijgt 10 jaar cel voor doden echtgenote Ida (72)

De rechtbank in Assen heeft dinsdag Epko F. (81) conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn echtgenote Ida (72). Epko F. bracht de vrouw op 24 augustus om het leven en dumpte haar lichaam 's nachts in het Noord-Willemskanaal bij Tynaarlo. Daar werd zij de volgende dag gevonden, met een plastic zak over haar hoofd. "Een zuivere vorm van femicide", aldus de rechtbank.

De politie arresteerde F. kort na de vondst van het lichaam. Hij heeft bekend dat hij zijn vrouw een aantal vuistslagen heeft gegeven. Volgens de rechtbank zijn er sterke aanwijzingen dat de man veel meer geweld heeft gebruikt dan hij heeft toegegeven. Voor de manier waarop het slachtoffer is gedood zijn verschillende scenario's mogelijk, aldus de rechtbank. De conclusie van al die scenario's is dat F. schuldig is aan doodslag.

Beelden van het onderzoek vorig jaar zie je in bovenstaande video.

'Geweldsexplosie'

Tijdens het proces heeft de man verklaard dat er iets bij hem was geknapt, omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Volgens de rechtbank is ook gebleken dat de vrouw bij F. weg wilde en dat hij dat wilde voorkomen. Eerder al had hij daartoe haar pinpas, huissleutel en identiteitskaart afgepakt. Het slachtoffer had de avond voor haar dood op haar laptop weer gezocht naar een andere woning voor zichzelf.

Het is onduidelijk gebleven wat uiteindelijk de aanleiding is geweest voor "de geweldsexplosie", aldus de rechtbank. Voor beide motieven geldt "dat het slachtoffer niet deed wat verdachte, haar man, van haar wilde, en dat ze dat met de dood heeft moeten bekopen". Het paar, dat in Assen woonde, was ruim 50 jaar samen.

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met de hoge leeftijd van de verdachte en met zijn mentaal en fysiek "broze toestand".

Rond het thema femicide heeft Hart van Nederland een podcast gemaakt, beluister het hieronder: