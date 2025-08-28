Terug

Man (80) bekent na vondst lichaam vrouw (72) in kanaal Tynaarlo

Vandaag, 21:05

De 80-jarige man uit Assen die werd aangehouden nadat een 72-jarige vrouw dood in een kanaal bij Tynaarlo werd gevonden, heeft "inmiddels bekend betrokken te zijn geweest bij het levensdelict". Het slachtoffer is de partner van de man. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Het OM laat tevens weten dat de man nog zeker veertien dagen langer blijft vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

Lichaam gevonden

Het lichaam van de vrouw uit Assen werd dinsdag in het Noord-Willemskanaal bij het Drentse Tynaarlo gevonden. Het slachtoffer stond in Assen als vermist opgegeven.

De man werd daarna aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Het OM heeft de verdenking nu gespecificeerd tot moord dan wel doodslag "op zijn 72-jarige vrouwelijke levensgezel".

ANP

