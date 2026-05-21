Lichaam Ida (72) in kanaal gedumpt, man Epko (81): 'Ze wilde geen seks'

Rechtszaak

Vandaag, 12:19

De 72-jarige Ida is op 24 augustus vorig jaar om het leven gebracht in een woning in Assen. Haar lichaam werd diezelfde nacht gedumpt in het Noord-Willemskanaal bij Tynaarlo. Echtgenoot Epko F. (81) stond donderdag voor de rechtbank als verdachte in de zaak.

Volgens de man knapte er die avond iets bij hem, omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. "Op een gegeven moment ben ik naar de slaapkamer gegaan en heb ik het opnieuw gevraagd en was het weer nee, nee, nee", verklaarde hij in de rechtbank in Assen. Ida werd een dag later gevonden met een plastic zak over haar hoofd.

Het Openbaar Ministerie denkt dat F. veel meer geweld heeft gebruikt dan de paar vuistslagen die hij zelf heeft toegegeven. Het OM gaat uit van doodslag en heeft 10 jaar cel geëist.

45 jaar huwelijk

Tijdens de strafzaak kwam naar voren dat Ida bezig was met het zoeken naar een eigen woning. Volgens justitie wist F. dat en nam hij onder meer haar bankpas af om te voorkomen dat ze hem zou verlaten na een huwelijk van 45 jaar. "Dan dacht ik: dan zal ze wel blijven. Ik deed dat, omdat ik heel veel van haar hield", zei F.

De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen vonden geen persoonlijkheidsstoornis, maar concludeerden wel dat zijn hersenen fors beschadigd zijn geraakt door eerdere hersenbloedingen. Daarom acht het OM hem verminderd toerekeningsvatbaar.

Door ANP

