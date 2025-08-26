Vrouw (72) uit Assen dood gevonden in kanaal, man (80) opgepakt

Een vrouw die maandagmiddag dood werd aangetroffen in het Noord-Willemskanaal in Tynaarlo, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie dinsdag. Zij zou in Assen als vermist zijn opgegeven. Het gaat om een 72-jarige vrouw. Of de twee elkaar kenden, meldt de politie dinsdag niet.

De politie heeft daarop sporenonderzoek gedaan in een woning aan de Thorbeckelaan in Assen. Een 80-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Op beelden is ook te zien dat een voertuig wordt weggesleept uit de garage van een woonflat aan de Thorbeckelaan.

De man zit in volledige beperkingen en wordt verhoord. Of het om haar partner gaat, is niet bekend.

De toedracht van het misdrijf wordt nog onderzocht.