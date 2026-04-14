Verdachten kunstroof spreken in rechtbank: 'OM niet op zoek naar waarheid'

Het strafproces rond de spraakmakende kunstroof in het Drents Museum is dinsdagochtend begonnen in Assen. Drie verdachten staan daar terecht voor het stelen van vier Roemeense topstukken, begin 2025, uit een tentoonstelling vol goud en zilver uit de oudheid.

De zaak trok onlangs weer veel aandacht toen een deel van de buit weer opdook. De eeuwenoude gouden helm en twee armbanden werden begin april teruggevonden en kort daarna gepresenteerd. Ook werd bekend dat justitie met twee verdachten afspraken heeft gemaakt. Eén armband ontbreekt nog altijd.

