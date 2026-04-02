Gestolen gouden helm en armbanden teruggevonden na roof uit Drents Museum

Twee van de drie gouden armbanden die in de nacht van 24 op 25 januari vorig jaar werden gestolen uit het Drents Museum, zijn terecht. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend tijdens een persconferentie over de teruggevonden objecten van de kunstroof. De armbanden zijn volgens het museum "in perfecte staat". Naast de armbanden werd ook de beroemde gouden helm van Cotofenesti, die ongeveer 2500 jaar oud is, gestolen. Ook deze helm is teruggevonden en getoond tijdens de persconferentie in Assen.

De gouden helm is een klein beetje ingedeukt. Volgens museumdirecteur Robert van Langh gaat niet om een onherstelbare beschadiging. De kunstschatten zijn terug na "tussenkomst van de verdediging" van de verdachten die eerder zijn opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er procesafspraken gemaakt met de verdachten.

Kunstdetective Arthur Brand noemt het een "fantastisch resultaat" dat de kunstschatten weer terecht zijn:

2:30 Kunstdetective Brand: 'Dat de helm is teruggevonden is echt onvoorstelbaar'

De archeologische stukken zijn Roemeens erfgoed en vertellen een deel van de geschiedenis van Roemenië en het Dacische rijk. De Roemeens minister van Buitenlandse Zaken Oana Toiu noemt het "ongelofelijk nieuws" dat de kunstschatten terecht zijn. "Het was cruciaal dat de Nederlandse autoriteiten begrepen dat het voor ons absoluut noodzakelijk was dat de schatten werden teruggevonden, ook al was het verzekeringsgeld al overgemaakt aan de Roemeense staat", zegt ze.

"Dit ging altijd al om de onschatbare betekenis van de schat voor onze identiteit, voor het universele erfgoed, maar ook voor het vertrouwen in het internationale tentoonstellingscircuit", schrijft Toiu op X. De gouden Helm van Cotofenesti en de armbanden zijn volgens haar "snel" weer te zien in Roemenië.

Rollercoaster

Hoofdofficier Corien Fahner van het OM Noord-Nederland zei ongelooflijk blij te zijn met de terugkeer van de unieke helm en twee Dacische armbanden. "Met name voor de Roemenen, maar ook voor alle medewerkers van het Drents Museum. Want zij hebben het afgelopen jaar in een rollercoaster gezeten."

De objecten keerden woensdag terug, zei ze. De zoektocht naar de derde armband gaat door.

'Heugelijke dag'

Minister Rianne Letschert (Cultuur) noemt het "ontzettend goed nieuws" dat de Roemeense kunstschatten weer zijn teruggevonden. "Wat een heugelijke dag", aldus de D66-bewindsvrouw. "Deze helm is de Nachtwacht van Roemenië en van onschatbare waarde voor dit land", zegt Letschert. "Grote complimenten voor het fantastische werk van de politie, de opsporingsdiensten en het OM, die er alles aan hebben gedaan om dit object terug te vinden."

Ook minister-president Rob Jetten stond tijdens zijn persconferentie na afloop van de ministerraad stil bij de vondst van de gestolen kunstschatten. Hij prees het "volhardende werk" van de politie dat daartoe heeft geleid.

2:45 OM: Gouden armbanden en gouden helm teruggevonden na kunstroof

De Roemeense president Nicușor Dan is ook blij dat de gestolen gouden helm is teruggevonden. Hij feliciteert op X de Nederlandse en Roemeense eenheden die gezamenlijk zijn opgetrokken in de zoektocht naar kunstobjecten.