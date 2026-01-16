Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kabinet betaalt 5,7 miljoen euro na kunstroof Drents Museum

Crime

Vandaag, 17:44 - Update: Vandaag, 17:59

Link gekopieerd

Het kabinet heeft 5,7 miljoen euro betaald voor de kunstroof in het Drents Museum van begin vorig jaar. Toen werd onder meer een gouden helm uit Roemenië gestolen. Dat meldt demissionair minister Gouke Moes (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, BBB) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het geld gaat naar verzekeraar AON. Die heeft eerder al eenzelfde bedrag aan Roemenië betaald. De verzekeraar heeft de geleden schade vastgesteld op die 5,7 miljoen euro, op basis van de verzekerde waarde van de vier gestolen objecten.

Hoop

In een Kamerbrief spreekt de BBB-bewindsman de hoop uit dat de kunstobjecten alsnog gevonden worden. "Hoewel hiermee de financiële afwikkeling is geregeld, blijft de gebeurtenis een ingrijpend verlies voor alle betrokkenen in Nederland en Roemenië." De stukken zijn Roemeens erfgoed en daarom van grote culturele waarde.

Het museum wil niets kwijt over de toezegging van de miljoenen. "Deze regeling was ons al bekend. Wij willen daar verder niet op reageren", aldus de woordvoerder van het Drents Museum.

Door ANP

Lees ook

'Motorclub betrokken bij kunstroof Drents Museum, helm mogelijk nog in Nederland'
'Motorclub betrokken bij kunstroof Drents Museum, helm mogelijk nog in Nederland'
Verdachten Assen regelden voorbereiding kunstroof in vakantiehuisje in Borger
Verdachten Assen regelden voorbereiding kunstroof in vakantiehuisje in Borger
'Regering moet miljoenen betalen als gestolen kunst niet wordt teruggevonden'
'Regering moet miljoenen betalen als gestolen kunst niet wordt teruggevonden'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.