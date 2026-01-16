Kabinet betaalt 5,7 miljoen euro na kunstroof Drents Museum

Het kabinet heeft 5,7 miljoen euro betaald voor de kunstroof in het Drents Museum van begin vorig jaar. Toen werd onder meer een gouden helm uit Roemenië gestolen. Dat meldt demissionair minister Gouke Moes (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, BBB) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het geld gaat naar verzekeraar AON. Die heeft eerder al eenzelfde bedrag aan Roemenië betaald. De verzekeraar heeft de geleden schade vastgesteld op die 5,7 miljoen euro, op basis van de verzekerde waarde van de vier gestolen objecten.

Hoop

In een Kamerbrief spreekt de BBB-bewindsman de hoop uit dat de kunstobjecten alsnog gevonden worden. "Hoewel hiermee de financiële afwikkeling is geregeld, blijft de gebeurtenis een ingrijpend verlies voor alle betrokkenen in Nederland en Roemenië." De stukken zijn Roemeens erfgoed en daarom van grote culturele waarde.

Het museum wil niets kwijt over de toezegging van de miljoenen. "Deze regeling was ons al bekend. Wij willen daar verder niet op reageren", aldus de woordvoerder van het Drents Museum.