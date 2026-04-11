Verdachte kunstroof Assen weigert deal en ontkent rol

Vandaag, 12:21 - Update: 1 uur geleden

De rechtszaak over de opvallende kunstroof in het Drents Museum in Assen krijgt een andere wending. Eén van de hoofdverdachten wil geen afspraken maken met het Openbaar Ministerie.

"Hij ontkent in het museum te zijn geweest en heeft de roof niet gepleegd", aldus advocaat Simcha Plas. "En dus is er in onze zaak geen deal."

Begin deze maand werd bekend dat de gouden helm van Cotofenesti en twee van de drie gestolen armbanden terecht waren. Justitie meldde toen dat er afspraken zijn gemaakt met de verdediging en dat een van de voorwaarden de teruggave was van de gestolen kunstschatten.

Onderdeel van dit soort procesafspraken is vaak dat het Openbaar Ministerie een lagere straf eist. Een nadere toelichting op de afspraken volgt tijdens de behandeling van de zaak. Die start dinsdag in de rechtbank in Assen. Naast Z. staan dan ook nog twee andere verdachten terecht.

Kunstdetective Arthur Brand noemt het een "fantastisch resultaat" dat de kunstschatten weer terecht zijn:

Kunstdetective Brand: 'Dat de helm is teruggevonden is echt onvoorstelbaar'
2:30

Door ANP

Lees ook

Gestolen gouden helm en armbanden teruggevonden na roof uit Drents Museum
Gestolen gouden helm en armbanden teruggevonden na roof uit Drents Museum
'Rekening kunstroof Drents Museum loopt op tot kwart miljoen euro'
'Rekening kunstroof Drents Museum loopt op tot kwart miljoen euro'

