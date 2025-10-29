Tweede zitting Borsato-zaak donderdag hele dag te volgen op SBS6

Donderdag is de tweede zittingsdag in de rechtszaak tegen Marco Borsato, die wordt verdacht van het plegen van ontucht met een 15-jarig meisje van september 2014 tot januari 2015. SBS6 doet wederom uitgebreid verslag van de zaak en zal gedurende de dag extra Hart van Nederland-uitzendingen verzorgen om kijkers op de hoogte te houden van de feiten. Het woord is aan de verdediging, nadat het OM dinsdag de strafeis van 5 maanden onvoorwaardelijke celstraf bekend maakte.

Na de reguliere ochtenduitzendingen van Hart van Nederland, vanaf 06.30 uur op SBS6, zijn er vanaf 10.30 tot 17.00 uur extra uitzendingen te zien met het laatste nieuws uit het proces tegen Borsato in Utrecht. Ook is er in die uitzendingen aandacht voor de verkiezingsuitslag.

De tweede zitting gaat om 09.30 van start. Tijdens de uitzendingen wordt er geschakeld met Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder, die wederom live bij de rechtbank staat.

Spreekt Borsato?

Tijdens deze tweede zittingsdag krijgen de advocaten van Borsato het woord voor hun pleidooi. Daarop volgt de repliek en dupliek: de laatste mogelijkheid voor het OM en de verdediging om op elkaars standpunten te reageren. Tot slot krijgt Borsato zelf de kans om gebruik te maken van zijn spreekrecht.

Het OM sprak zich dinsdag duidelijk uit over de vermeende handelingen van de verdachte:

1:51 OM in zaak Borsato: 'verdachte is een man die grens niet meer zag'

Vijf maanden cel geëist

De 58-jarige zanger wordt verdacht van het plegen van ontucht met een destijds 15-jarig meisje in de periode van september 2014 tot en met januari 2015. Volgens de officier van justitie (OvJ) heeft Borsato het meisje meerdere keren betast op haar bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Ook zou hij haar zijn geslachtsdeel hebben laten aanraken, maar voor dat laatste onderdeel vroeg het OM vrijspraak.

Het OM eiste dinsdag in het requisitoir een onvoorwaardelijke celstraf van 5 maanden tegen Borsato. De OvJ hield bij het bepalen van de strafmaat rekening met onder meer de grote media-aandacht, de bekendheid van de verdachte en de lange aanloop naar de zaak.