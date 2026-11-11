Slachtofferverklaringen raken verdachten Tarwekamp: 'Grote spijtgevoelens'

De vier verdachten van de fatale explosie aan de Tarwekamp vonden het zwaar om te luisteren naar de emotionele verklaringen van de slachtoffers en nabestaanden, bleek woensdag aan het einde van de zitting.

Dinsdag en woensdag maakten 34 personen gebruik van het recht om de rechtbank te vertellen wat de gevolgen van de explosie zijn op hun leven. "Uw woorden hebben mij diep, diep geraakt", reageerde Moshtag B. (35). Hij wordt door justitie gezien als de opdrachtgever voor de aanslag waarbij op 7 december 2024 zes doden vielen.

"Ik schaam me dood", zei Mourad B. (31). Hij wordt gezien als uitvoerder, samen met zijn neef en Ilias B. (25). Die zei "grote spijtgevoelens" te hebben dat hij betrokken was geraakt bij deze zaak.

Woensdag sprak de eigenaresse van de bruidswinkel die het doelwit was van de explosie voor het eerst. De vrouw, de ex van verdachte Moshtag B., richtte zich in een aangrijpende slachtofferverklaring tot de verdachten:

2:08 Eigenaresse bruidswinkel Tarwekamp spreekt voor het eerst: 'Schaam jullie'

Geen stoornissen

Adil A. (34), die justitie een kleinere rol toedicht, noemde de anderhalve dag met verklaringen: "de zwaarste van heel mijn detentie".

Ook zijn de persoonlijke omstandigheden van de verdachten besproken tijdens de zitting. Bij geen van hen zijn stoornissen vastgesteld die ertoe zouden moeten leiden dat de verdenkingen hen minder zwaar moeten worden aangerekend. Drie verdachten zijn onderzocht door deskundigen. Alleen over Adil A. is geen rapportage opgemaakt.

Manipulatief

Van Moshtag B. (35) werd het beeld geschetst dat hij "calculerend" te werk gaat, "opportunistisch" is en vaak "gaat voor eigen gewin". Ook zou hij geregeld liegen, volgens de deskundigen. Zij beschreven zijn gedrag in detentie als manipulatief. "Hij probeert een modelgedetineerde te zijn, maar is in werkelijkheid een manipulator."

De zitting wordt hervat op dinsdag 24 november. Dan komt het Openbaar Ministerie aan het woord en zal het een straf eisen.