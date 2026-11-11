Eigenaresse bruidswinkel Tarwekamp spreekt voor het eerst: 'Woon op een geheim adres'

De eigenaresse van de bruidswinkel die doelwit werd van de aanslag op de Tarwekamp, richtte zich woensdagmiddag in haar slachtofferverklaring tot de vier verdachten. Aan haar ex-vriend en de vermeende opdrachtgever van de aanslag vroeg ze: "Was dit het waard, ben je tevreden? Als het goed is, is dit wat je wilde, mij volledig kapotmaken. Nou gefeliciteerd, dat is je gelukt."

De vrouw sprak via een opgenomen audioboodschap. Ze vertelt dat ze nog altijd ondergedoken zit op een geheim adres en nauwelijks naar buiten durft. "Mijn familie en ik doen nog steeds nauwelijks een oog dicht 's avonds. Het gaat zo erg slecht met mijn mentale gesteldheid dat ik aan mijn tweede psycholoog toe ben en intensieve behandeling nodig heb."

Ook vertelde de vrouw dat ze kampt met een schuldgevoel dat ze nog leeft. "Dan denk ik, was ik het maar geweest."

Ik had het recht om de relatie te beëindigen. eigenaresse bruidswinkel

Volgens justitie wilde Moshtag B. (35) wraak nemen op zijn ex omdat hij dacht dat ze vreemdging. Dat laatste klopt volgens het slachtoffer niet. "Jij hebt dit gedaan uit wraak omdat ik de relatie beëindigde en dat is de waarheid. Niets geeft jou het recht om mij dit aan te doen", sprak ze tegen B. "Ik had het recht om de relatie te beëindigen, ik had het recht om verder te willen met mijn leven zonder bang te hoeven zijn voor de gevolgen."

'Schaam jullie diep'

Mourad B. (31) en Ilias B. (25) zouden de aanslag hebben uitgevoerd. Tegen Adil A. (34) geldt een minder zware verdenking. Hij zou niet bij de aanslag aanwezig zijn geweest. "Schaam jullie diep. Beseffen jullie wel wat jullie hebben gedaan, wat voor schade jullie hebben aangericht?", vroeg ze de verdachten. "Dit zijn echte levens die jullie kapot hebben gemaakt."

Bij de ontploffing in de Haagse wijk Mariahoeve kwamen op 7 december 2024 zes mensen om het leven.