Tot 16 jaar aan celstraffen geëist voor explosie Nieuwkuijk

In de rechtbank in Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 8 tot 16 jaar geëist tegen drie mannen. Zij staan terecht voor een aanslag op een woning in het Brabantse, gepleegd in de nacht van 15 op 16 november 2024. Daarbij raakte een 50-jarige vrouw zwaargewond. Haar rechterbeen is geamputeerd en ook aan haar linkerbeen liep zij ernstig letsel op.

Het OM vindt dat sprake is van een poging tot moord en noemt de zaak daarom uniek en onvergelijkbaar met andere zaken. "Ze heeft de dood in de ogen gekeken", zei de officier van justitie.

Hieronder is te zien hoe een omwonende destijds reageerde op de explosie:

1:24 Buurtbewoners Nieuwkuijk reageren geschokt op explosie bij woning

Tegen de vermoedelijke opdrachtgever, Othman H. (32) uit Den Bosch, eiste de officier van justitie de hoogste straf. H. zou Max V. (57) uit Rosmalen onder druk hebben gezet om mee te werken en hem het explosief hebben bezorgd. Tegen V. eiste het OM een celstraf van 12 jaar.

V. schakelde op zijn beurt de ernstig verslaafde en volgens justitie makkelijk te beïnvloeden Gerrit de J. (33) uit Den Bosch in om de aanslag uit te voeren. Tegen hem eiste het OM een celstraf van 8 jaar en tbs met dwangverpleging. Gedragsdeskundigen schatten hem verminderd toerekeningsvatbaar in.

Verkeerd huis

Justitie denkt dat het explosief eigenlijk bedoeld was voor de buren. In dezelfde straat woont de nieuwe vriend van de ex van de vermeende opdrachtgever. H. en zijn ex hebben samen een dochtertje en hadden een conflict over de omgangsregeling. Dat conflict leidde eerder al tot incidenten, waarvoor H. strafrechtelijk is vervolgd en veroordeeld.

Op 3 maart wordt uitspraak gedaan in deze zaak.