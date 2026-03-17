Vrouwenrechtenorganisatie in hoger beroep om borstimplantaten

Rechtszaak

Vandaag, 09:58

Vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann gaat in hoger beroep in de zaak tegen het Amerikaanse Allergan, een producent van borstimplantaten. In december oordeelde de rechter dat de producent niet verantwoordelijk is voor de ziektes die vrouwen hebben gekregen nadat zij de implantaten hadden laten plaatsen.

Een van deze vrouwen is Marga van Amersfoort. Zij kreeg de implantaten nadat ze haar borsten had verloren door borstkanker. Ze vertelt haar verhaal in bovenstaande video.

"Wij laten het hier niet bij zitten," zegt Linde Bryk, hoofd strategische rechtszaken bij Bureau Clara Wichmann. "Wij blijven strijden voor alle vrouwen die nog steeds door deze gebrekkige implantaten geraakt worden: de vrouwen die lymfeklierkanker kregen of op een andere manier langdurig ziek werden, maar ook de vrouwen die hun borstimplantaten preventief willen verwijderen."

Lymfeklierkanker

Het bureau vertegenwoordigt naar eigen zeggen 60.000 Nederlandse vrouwen. Sommigen kregen na het plaatsen van de implantaten last van auto-immuunklachten. Ook kregen een aantal mensen een zeldzame vorm van lymfeklierkanker.

Door ANP

Lees ook

Meteen na krijgen borstimplantaten kreeg Marga pijn, maar artsen gaven andere reden
'Steeds meer vrouwen laten borstimplantaten verwijderen, angst voor risico’s'
Vrouwenrechtenorganisatie wil schadevergoeding borstimplantaten
Siliconenpoli UMC overspoeld met vragen over implantaten na docu 'Moordtieten'
