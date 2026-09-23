DNA Clen V. op dode vrouw in Amsterdam, OM ziet meer bewijs

Het Openbaar Ministerie zegt steeds meer bewijs te hebben tegen een 39-jarige Amsterdammer Clen V. die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw. Zo is DNA van de man gevonden op het been van het slachtoffer. Volgens deskundigen moet dat spoor na haar overlijden op haar lichaam terecht zijn gekomen.

De 40-jarige vrouw werd op 26 maart dood gevonden in het bad van hun woning aan de Koninginneweg in Amsterdam Zuid. De kraan liep nog en het water was 54 graden.

V. ontkende al eerder iets met haar dood te maken te hebben:

3:27 Clen V. ontkent betrokkenheid dood vrouw, slachtoffer lag in bad van 54 graden

Doodsoorzaak nog niet vastgesteld

Sectie op het lichaam heeft nog niet duidelijk gemaakt waaraan de vrouw is overleden. Inmiddels is een tweede sectie uitgevoerd. Justitie verwacht het rapport daarvan binnenkort.

Een van de scenario's die politie en justitie onderzoeken, is dat de vrouw is vergiftigd. "Steeds meer feiten kunnen worden vastgesteld, die wijzen op zijn betrokkenheid bij haar dood", zei de officier van justitie woensdag tijdens een inleidende zitting.

Was verdachte bezig sporen te wissen?

Ook het gas en elektriciteitsverbruik in de woning tijdens de bewuste nacht valt volgens het OM op. De verdachte zou onder meer badjassen, handdoeken en een badmat hebben gewassen. Justitie vermoedt dat hij daarmee sporen probeerde te wissen.

Ook het gebruik van de telefoon van de man en die van zijn vrouw ziet het OM als belastend. De recherche heeft de verdachte tijdens een recent verhoor geconfronteerd met de nieuwste onderzoeksresultaten. Hij heeft daarop geen inhoudelijke verklaring afgelegd.