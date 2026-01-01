Volg Hart van Nederland
Automobilist stunt met 'donuts' en schept twee mensen in Zoetermeer

Ongeluk

Vandaag, 15:19

Twee mensen zijn tijdens nieuwjaarsnacht in Zoetermeer gewond geraakt doordat ze zijn aangereden door een auto die aan het stunten was. Dat gebeurde even na 01.30 uur op de Du Meelaan in de wijk Palenstein. De bestuurder vluchtte na de aanrijding, maar meldde zich later bij de politie.

De automobilist was zogenoemde 'donuts' aan het draaien, waarbij de auto met slippende banden een rondje draait. Een van de latere slachtoffers sprak de bestuurder aan op zijn rijgedrag, die daar desondanks mee doorging. Volgens de politie ging het vervolgens mis en schepte de auto twee mensen. Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Eerder op de avond zou de verdachte op de Du Meelaan ook al gevaarlijk hebben gereden.

Door ANP

