Man (23) overleden na overrijding in Rotterdam tijdens nieuwjaarsnacht

Ongeluk

Vandaag, 11:24 - Update: 2 uur geleden

In Rotterdam is tijdens nieuwjaarsnacht een 23-jarige man die op het wegdek lag overreden. Dat meldt de politie. De man is aan zijn verwondingen overleden.

Het slachtoffer werd rond 03.45 uur aangetroffen op de Stadionweg in Rotterdam-Zuid. Volgens een woordvoerster van de politie is een betrokken auto in beslag genomen, "wat gebruikelijk is bij dit soort incidenten". Er is niemand aangehouden. Over de leeftijd en woonplaats van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen, omdat eerst de familie moet worden ingelicht.

Getuigen gezocht

Waarom de man op het wegdek lag, is niet bekend, aldus de woordvoerster. De politie doet onderzoek en roept mensen op die de man mogelijk kort voor het ongeluk hebben gezien, zich te melden. "Mogelijk viel de man op door zijn manier van lopen", zegt zij.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

