Voetganger overleden na aanrijding met vrachtwagen in Schiedam

Op de Nieuwe Damlaan in Schiedam (Zuid-Holland) is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden, meldt de politie op X.

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend rond 09.30 uur op de Nieuwe Damlaan ter hoogte van de Hargalaan in Schiedam. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord op het politiebureau.

Hoe de botsing kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.