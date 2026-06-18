Mogelijke explosieven gevonden bij azc in aanbouw in Nuenen

In een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, zegt een woordvoerder van de politie. Deze zomer zou het pand klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

De politie schrijft op X dat bouwvakkers een kapot raam bij een van de panden ontdekten en mogelijke explosieven in het pand zagen liggen. Zij hebben dit direct bij de politie gemeld. Er wordt momenteel onderzoek gedaan bij het pand aan de Pastoorsmast.

Duizend bezwaarschriften

Er is veel te doen rond het azc. De gemeente ontving ruim duizend bezwaarschriften. Ook is er eerder brand gesticht. Die schade is nog te zien aan de zijkant van het gebouw.