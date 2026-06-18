OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Mogelijke explosieven gevonden bij azc in aanbouw in Nuenen

Crime

Vandaag, 10:32

Link gekopieerd

In een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, zegt een woordvoerder van de politie. Deze zomer zou het pand klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

De politie schrijft op X dat bouwvakkers een kapot raam bij een van de panden ontdekten en mogelijke explosieven in het pand zagen liggen. Zij hebben dit direct bij de politie gemeld. Er wordt momenteel onderzoek gedaan bij het pand aan de Pastoorsmast.

Duizend bezwaarschriften

Er is veel te doen rond het azc. De gemeente ontving ruim duizend bezwaarschriften. Ook is er eerder brand gesticht. Die schade is nog te zien aan de zijkant van het gebouw.

Door ANP

Lees ook

Nuenen stuurt per ongeluk adressen bezwaarmakers azc naar anderen
Nuenen stuurt per ongeluk adressen bezwaarmakers azc naar anderen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.