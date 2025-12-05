Nuenen stuurt per ongeluk adressen bezwaarmakers azc naar anderen

De Brabantse gemeente Nuenen heeft per ongeluk de adressen van mensen die bezwaar hebben aangetekend tegen de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum gestuurd naar tientallen anderen. Dat schrijft de gemeente op de website. Volgens Omroep Brabant gaat het om gegevens van ruim duizend bezwaarmakers.

"Er zijn stukken rondgestuurd voor de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie rond het tijdelijke azc", aldus Nuenen. "Er zijn daarbij gegevens van bezwaarmakers gedeeld in een van de documenten. Er zijn in het document geen namen of andere personalia genoemd, alleen adressen. Adressen zijn indirect wel herleidbaar tot personen, daarom wordt dit opgevat als een datalek."

"Vanwege de omvang van het aantal adressen doen we wel melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We verzoeken de ontvangers het document te verwijderen en niet met anderen te delen. Het proces rond het versturen van stukken voor de bezwaarschriftencommissie is aangescherpt", meldt de gemeente.