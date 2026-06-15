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Nep-hulpverlener slaat weer toe, marathon Sneek geannuleerd

Crime

Vandaag, 22:38

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Balen voor de deelnemers en organistoren van de marathon in Sneek. Die zou zaterdag plaatsvinden maar helaas is het volledige evenement afgeblazen en verplaatst naar het najaar. Een lokale nieuwssite zegt dat het komt omdat het EHBO-plan voor de marathon was opgesteld door de 22-jarige man die dit jaar terechtstond omdat hij zich meermaals had voorgedaan als ambulancebroeder.

De officiële lezing is dat de organisatie de medische basiszorg niet voldoende kan garanderen. De gemeente trok de vergunning in toen ze onlangs door de politie op de hoogte werd gesteld dat de nep-ambulanceverpleegkundige de opsteller was van het zorgplan. "Wij schrokken hier natuurlijk enorm van", liet Marianne Bouwman namens de organisatie eerder op de dag weten. "Op basis van de informatie die wij hadden, leek alles te kloppen."

Niet bevoegd

Er is nog geprobeerd om met een ander plan te komen maar helaas is dat niet gelukt, ondanks de inzet. De 22-jarige man is in april veroordeeld omdat hij zich jarenlang voordeed als ambulanceverpleegkundige, terwijl hij niet bevoegd was. Hij reed zelfs rond in een soort ambulancevoertuig en verscheen ongevraagd bij ongevallen. De rechtbank legde hem een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf op. Volgens Sikkom is de man in hoger beroep gegaan.

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Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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