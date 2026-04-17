Man die zich voordeed als ambulancebroeder en politieagent moet cel in

De 23-jarige man uit Groningen die zich jarenlang voordeed als ambulancebroeder en politieagent, moet vijftien maanden de cel in. Dat meldt RTV Noord vrijdag. Daarnaast heeft de man een beroepsverbod van drie jaar opgelegd gekregen. Hij is veroordeeld voor het verduisteren en witwassen van medische attributen en het rijden met zwaailichten en sirenes, tegen de regels in.

Vorige maand stond de verdachte voor de rechter. Wat er precies gebeurde en hoe hij te werk ging, zie je in bovenstaande video.

Met een eigen ambulance en uniformen wist de man overal op te duiken, vaak nog vóór de echte hulpdiensten. Zo zou hij in 2024 een vrouw hebben geholpen na een ongeluk in Groningen. Hij onderzocht haar, gaf vervalste ambulancepapieren en zei dat er niets gebroken was.

Vervalt politielegitimatiebewijs

De verdachte werden twintig strafbare feiten verweten, waarvan de rechtbank vindt dat het merendeel bewezen is. De man verscheen ongevraagd bij ongevallen of incidenten om hulp te bieden. Bij verschillende incidenten in Groningen droeg hij een politiehesje en liet hij aan een agent ter plaatse weten een collega te zijn. Daarnaast had de man een vervalst politielegitimatiebewijs in bezit.

De man ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Hij zegt een eigen bedrijf te hebben waarmee hij zorg leverde tijdens evenementen. De verdachte ziet niet in dat zijn handelen kan leiden tot onveilige situaties en het schaden van de gezondheid van mensen, laat de rechtbank vrijdag weten. Het Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijke celstraf van zeven maanden en een beroepsverbod van vijf jaar geëist. De verdachte was niet aanwezig bij de uitspraak.