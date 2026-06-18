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Man raakt opgesloten nadat hij overnacht in dixi in Almere

Man raakt opgesloten nadat hij overnacht in dixi in Almere

Ongeluk

Vandaag, 09:56

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De politie stond woensdag wel even vreemd te kijken bij een mobiele toilet op de Esplanade in Almere. Toen de dixi werd opgehaald, bleek die opvallend zwaar te zijn. Het toilet bleek namelijk nog bezet. Dit meldt de politie Almere Stad-Haven op Instagram.

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Na een korte controle werd duidelijk waarom: een man bleek de dixi te hebben gebruikt als tijdelijke slaapplaats en had er de nacht doorgebracht. Toen hij wakker werd, was het wel even schrikken. Iemand had hem per ongeluk opgesloten in zijn nieuwe tiny house. Gelukkig kon de schone slaper om 14.45 uur worden bevrijd.

Door Redactie Hart van Nederland

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