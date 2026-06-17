Politie deelt foto van vermiste Marco (45) uit Rhoon

De politie is dringend op zoek naar de 45-jarige Marco uit het Zuid-Hollandse Rhoon. Hij wordt sinds dinsdagochtend vermist, nadat hij vertrok uit zijn woning.

Marco is dinsdag rond 08.15 uur voor het laatst gezien. Hij is toen met een grijze opa-fiets vertrokken vanaf zijn woning in Rhoon. Dinsdagmiddag heeft Marco nog een appje gestuurd, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Mogelijk is Marco vertrokken in de richting van Hoek van Holland, maar de politie houdt ook rekening met andere locaties.

Signalement

Marco is ongeveer 1.85 meter lang, heeft rood haar en heeft een bril. Hij draagt mogelijk een Feyenoord-trainingspak en Nike Air schoenen.

Mensen die Marco of zijn fiets ergens hebben gezien, worden verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie via 0900 - 8844.

Fiets vermiste Marco uit Rhoon - beeld Politie

Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.