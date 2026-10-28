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Beschonken bestuurder rijdt met hoge snelheid tegen boom in Groot-Ammers

Ongeluk

Vandaag, 21:50

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Een beschonken bestuurder is woensdagavond tegen een boom gereden in Groot-Ammers in Zuid-Holland. De auto ligt volledig in de kreukels en de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident werden ook de brandweer en een traumahelikopter ingezet.

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur aan de Peppelweg. De bestuurder is van de weg geraakt en hard tegen een boom gereden. Waarschijnlijk gebeurde dat op hoge snelheid, gezien de schade aan de auto.

Na een controle door de politie bleek de bestuurder onder invloed te zijn. "De betrokken bestuurder moet na controle in het ziekenhuis nog aanvullende tests doen, maar uit eerste controle leek hij onder invloed", vertelt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Hoe het nu met de bestuurder gaat, is niet bekend.

Door Sam Krekels

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