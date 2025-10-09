Auto knalt tegen woning in Eerbeek: bestuurder beschonken achter het stuur

Een auto is donderdagmiddag in het Gelderse Eerbeek tegen een woning gebotst, nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor. Het ongeluk gebeurde rond 13.05 uur op de Stuijvenburchstraat. De klap was zo hard dat de gevel van het huis beschadigd raakte. Ook het voertuig liep forse schade op. Bewoner Ferry blijft met flinke schade achter.

Volgens de politie had de man mogelijk kort daarvoor al een ander ongeluk veroorzaakt. In plaats van te stoppen, reed hij door. Niet veel later ging het opnieuw mis: de auto vloog uit de bocht en kwam hard tot stilstand tegen de woning van Ferry.

Op beelden van een correspondent ter plaatse is te zien hoe er nog een lege fles whisky op het dashboard ligt na het ongeluk. De uitgeklapte airbags van het voertuig zitten onder het bloed.

Flinke schade aan de woning

Op het moment van het ongeluk was niemand thuis, maar bewoner Ferry werd gebeld dat iemand tegen zijn woning was aangereden. "We hadden even de angst dat het huis onbewoonbaar zou worden verklaard, gelukkig is dat niet het geval. Wel moest de muur van binnenuit worden gestut. Door de knal hebben de andere muren in het huis ook schade opgelopen. Ik heb nog geen idee wie voor deze kosten gaat opdraaien", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Onder invloed

Agenten ontdekten dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Hij raakte bij de botsing gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar zal hij worden aangehouden zodra zijn medische toestand dat toelaat. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend gemaakt.

De auto is door een berger weggesleept. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van de twee ongevallen.