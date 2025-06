Drankrijder scheurt over trambaan langs afsluiting en crasht in Den Haag

In de nacht van zaterdag op zondag zijn twee mannen gewond geraakt bij een ernstig ongeval in Den Haag. De schade is enorm: twee bomen, een bovenleidingsmast, meerdere meters hekwerk en twee geparkeerde auto’s raakten beschadigd. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol.

Vanwege rioolwerkzaamheden is de weg tussen de Groen van Prinstererlaan en de Kersenstraat opengebroken, maar de automobilist leek niet van plan te zijn een andere route te nemen. Hij koos ervoor om dan maar over de trambaan te rijden.

De bestuurder van de Volkswagen Polo reed met hoge snelheid over het spoor, totdat hij bij halte De Savornin Lohmanplein een bovenleidingsmast raakte, tegen een boom botste en zwaar beschadigd tot stilstand kwam.

Boom omgezaagd

Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto is in beslag genomen voor onderzoek naar onder meer de snelheid. De brandweer heeft uit voorzorg een beschadigde boom omgezaagd. De bestuurder wacht na ontslag uit het ziekenhuis een ritje naar het politiebureau.