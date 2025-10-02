Beschonken bestuurder vliegt in Tilburg met kind (7) in auto over de kop

Een voertuig is donderdagmiddag in Tilburg over de kop gevlogen. Een beschonken bestuurder botste eerst op drie geparkeerde auto's en kwam daarna op de kop terecht. In het voertuig zat ook een zevenjarig kindje. Dat raakte gewond. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau. "Zijn rijbewijs is ingevorderd", zo laat de politie weten aan Hart van Nederland.

Het incident gebeurde donderdag rond 17.45 uur op de Renesselaan in Tilburg. Volgens een correspondent ter plaatse raakte het kind gewond en is het kleintje nagekeken in de ambulance.

Ook ontving het van de politie een troostbeertje. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau. "We vermoeden dat die onder invloed was van alcohol. Daarom hebben wij zijn rijbewijs ingevorderd", aldus een politiewoordvoerder.