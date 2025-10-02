Man bedreigt en verwondt vrouw met steekwapen in Haagse Action

Een Action-winkel in Den Haag is donderdag opgeschrikt door een steekpartij. Een man met onbegrepen gedrag bedreigde een vrouw met een steekwapen. De vrouw raakte hierbij lichtgewond. De man is aangehouden. Dit laat de politie weten aan Hart van Nederland.

De melding van het steekincident aan de Koppelstokstraat kwam bij de politie binnen rond 15.30 uur. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek dat het ging om een man met onbegrepen gedrag die een vrouw bedreigde met een steekwapen. De vrouw raakte hierbij gewond. Volgens een correspondent ter plaatse wisten medewerkers van de winkel de verdachte onder controle te houden tot het moment dat de politie aankwam.

Verdachte opgepakt

Het slachtoffer is uiteindelijk nagekeken door ambulancepersoneel, maar de vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis. De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De correspondent ter plaatse laat ook weten dat verschillende klanten, die getuige waren van de steekpartij, op het bureau aanwezig zijn om een verklaring af te leggen.

De winkel is tijdens het incident tijdelijk ontruimd. Zover bekend, kenden het slachtoffer en de verdachte elkaar niet.