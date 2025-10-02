Glas kapot geslagen in gezicht Heiko op terras: 'Man terroriseert Blaricum'

Op een zonnige zondagmiddag sloeg de sfeer op een terras in Blaricum plotseling om. Een man liep het terras op en sloeg Heiko Gorter met een wijnglas in zijn gezicht. "Ik ben echt heel erg geschrokken", zegt hij tegen Hart van Nederland. Hij hield er wonden aan zijn hoofd en gezicht aan over, maar zegt dat het gelukkig weer heelt.

Omstanders grepen meteen in. Maurice van der Wardt, die tegenover het terras een ijsje zat te eten, twijfelde geen moment en hield de man tegen totdat de politie er was. "Er kwamen direct mensen naar me toe die zeiden dat ze al heel lang last van hem hebben. Dat vond ik echt bizar."

'Blaricum onveilig'

Het incident zou niet op zichzelf staan. Buurtbewoners vertellen tegen Hart van Nederland dat de man Blaricum minimaal al een jaar onveilig maakt. "Hij heeft mensen aangevallen, auto’s geramd, zijn huis kort en klein geslagen. Iedereen is bang voor hem", zegt horecaondernemer Michele.

Na de aanval kwamen de burgemeester en de politie langs om met betrokkenen te praten over het incident. Zij kregen het advies om een appgroepje aan te maken om elkaar te waarschuwen. "Dat viel enorm verkeerd", zegt Michelle. Uit angst heeft ze zelfs pepperspray voor haar personeel besteld.

De politie bevestigt dat de man later opnieuw is aangehouden in Eemnes na een melding van diefstal en bedreiging. Het bleek om dezelfde verdachte te gaan. “Wij kennen de signalen uit Blaricum rond deze man en zijn daarom alert op meldingen. Hij zit nu opnieuw vast”, aldus de politie.

'Enorme impact'

Na het incident schreef burgemeester Barbara de Reijke op Facebook dat zo'n incident "een enorme impact heeft in een kleine en hechte gemeente als Blaricum" en dat ze begrijpt dat bewoners zich onveilig voelen. Volgens haar ligt de zaak op het grensvlak van zorg en veiligheid en biedt het strafrecht niet altijd een oplossing. Ze roept bewoners op om onveilige situaties en strafbare feiten altijd te melden.

Ondertussen blijft de onrust groot. Inwoners en ondernemers van Blaricum zijn vooral bang dat de man snel weer vrij komt en opnieuw zal toeslaan, vertellen ze in bovenstaande video.