Twee mannen vast na poging tot ontvoering uit Rotterdams hotel

Agenten hebben woensdag twee mannen aangehouden die verdacht worden van een poging tot ontvoering van een andere persoon in of bij een hotel op de Mijnsherenlaan in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid. De verdachten zijn een 23-jarige man uit Ridderkerk en een 24-jarige man uit Rhoon, meldt de politie donderdag.

De politie viel het hotel binnen na een tip over een mogelijke ontvoering. De verdachten zitten nog vast en worden binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of de verdachten blijven vastzitten of niet.

Het is nog onduidelijk wat het motief van de mogelijke ontvoering is.