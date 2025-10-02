Terug

Dodelijk steekincident in woning Purmerend, verdachte opgepakt

Crime

Vandaag, 19:57

Een persoon is donderdagmiddag neergestoken in een woning aan de Beethovenstraat in Purmerend. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen, maar dit kwam te laat. Het slachtoffer is overleden. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er iemand is aangehouden. Er wordt inmiddels onderzoek gedaan.

De hulpdiensten ontvingen donderdag rond 17.40 uur een melding van een steekincident. Volgens een correspondent kwamen diverse hulpdiensten ter plaatse, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter, om eerste hulp te verlenen. Alleen kwam die te laat. Het slachtoffer is in het huis overleden.

De verdachte is aangehouden. Volgens buurtbewoners zou het gaan om een man. De politie laat weten dat het nog onduidelijk is wat de relatie is tussen het slachtoffer en de verdachte. De politie doet onderzoek.

