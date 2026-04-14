Drama op N206: moedereend en twee jongen dood na aanrijding, zes gered

Ongeluk

Vandaag, 14:49 - Update: 1 uur geleden

Op de Provincialeweg N206 tussen Katwijk en Noordwijk zijn dinsdagochtend zes babyeendjes gered na een aanrijding. De dieren liepen op de weg toen een automobilist de eendenfamilie niet meer kon ontwijken. De moeder eend overleefde het niet, net als twee van haar acht jongen.

Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Katwijk naar Noordwijk. Na de aanrijding werd de moeder eend in de berm gelegd, maar door haar laatste bewegingen belandde ze in een naastgelegen sloot. Daar overleed ze aan haar verwondingen. Twee babyeendjes overleefden de klap ook niet en werden in de berm gelegd.

Zes eendjes in paniek

De zes overgebleven pullen raakten in paniek en liepen alle kanten op. Uiteindelijk kwamen ze in een sloot naast de weg terecht. Met hulp van twee mensen aan de overkant van de sloot wisten medewerkers van de provincie Zuid-Holland en de dierenambulance de dieren met een net te vangen.

De zes geredde eendjes zijn naar een vogelopvang gebracht. Daar worden ze onderzocht en verzorgd, met als doel ze later weer uit te zetten in de natuur. De overleden moeder eend en de twee dode pullen zijn meegenomen door de dierenambulance.

