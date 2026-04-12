Overstekende eendenfamilie veroorzaakt ongeluk in Noordwijkerhout

Op de N206 in Noordwijkerhout is een ongeluk gebeurd doordat eendenkuikens, pulletjes, de weg overstaken. Volgens een correspondent zijn daardoor zaterdag een paar auto's op elkaar gebotst en overleed een van de eendjes.

Toen de jonge eenden de weg overstaken, ging een auto vol in de remmen, meldt de correspondent. De auto er direct achter kon nog op tijd stoppen, maar de auto daarachter niet. Een botsing volgde en twee auto's raakten beschadigd volgens de correspondent.

Geen mensen raakten gewond, maar er werd wel een eendenkuiken geraakt. Die overleefde het niet.