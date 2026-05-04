OM gaat agenten niet vervolgen voor achtervolging met drie doden

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt maandag dat het de betrokken agenten bij een verkeersongeval op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag niet zal vervolgen. Op 4 december 2025 kwamen in Den Haag drie jonge personen om het leven en raakte één persoon gewond. Na uitgebreid onderzoek blijft het OM bij het standpunt van 10 december dat de agenten het ongeluk niet te verwijten valt.

De agenten wilden de auto op 4 december controleren wegens te hard rijden en gaven daarvoor een stopteken. De bestuurder negeerde het stopteken, waarna de politie de achtervolging inzette. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna het voertuig tegen een boom botste. De auto vloog daarna in brand. Alleen een vrouwelijke inzittende overleefde het ongeluk, zij raakte gewond.

Bij de familie van de twee overleden jonge vrouwen is er groot verdriet. Via een verklaring lieten ze eerder weten de dood van de vrouwen "onbeschrijflijk oneerlijk" te vinden en dat ze niet kunnen bevatten "dat zij er ineens niet meer zijn". Op de plek van het ongeval in Den Haag lag een bloemenzee:

1:57 Bloemenzee in Den Haag bij plek waar Mara (21) en Doris (20) om het leven kwamen

De Rijksrecherche heeft onder leiding van het OM onderzoek gedaan naar het ongeval, waaruit volgens het OM blijkt dat de agenten zich tijdens de achtervolging aan de interne richtlijnen hebben gehouden. Ze hielden voldoende afstand en namen op het laatste moment gas terug, omdat ze hun snelheid niet langer verantwoord vonden.

