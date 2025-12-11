Volg Hart van Nederland
Familie van bestuurder na fatale achtervolging Den Haag: 'Hij was een geliefde jongen'

Crime

Vandaag, 14:52

De familie van de 24-jarige Youssef, die vorige week omkwam bij een fatale politieachtervolging in Den Haag, heeft voor het eerst gereageerd. Tegenover RTL Nieuws vertellen ze "helemaal kapot te zijn van het nieuws". Behalve Youssef, die achter het stuur zat, kwamen ook de inzittenden Mara (21) en Doris (20) om het leven.

Het ongeluk gebeurde na een korte achtervolging op de Bezuidenhoutseweg. Youssef negeerde een stopteken van de politie en reed weg. Niet veel later verloor hij de controle over het voertuig en botste tegen een boom. De auto vloog daarna in brand. Volgens het Openbaar Ministerie reed hij hard vóórdat hij het stopteken kreeg.

Gegronde reden

Het OM liet woensdag weten dat de betrokken agenten niets te verwijten valt. Uit het lopende onderzoek van de Rijksrecherche zou blijken dat er "een gegronde reden" was voor de achtervolging, en dat de agenten voldoende afstand hielden.

Bij de familie van de twee overleden jonge vrouwen is er groot verdriet. Via een verklaring laten ze weten de dood van de vrouwen "onbeschrijflijk oneerlijk" te vinden en dat ze niet kunnen bevatten "dat zij er ineens niet meer zijn". Op de plek van het ongeval in Den Haag ligt een bloemenzee:

Bloemenzee in Den Haag bij plek waar Mara (21) en Doris (20) om het leven kwamen
De familie van Youssef benadrukt tegenover RTL Nieuws dat hij "een sociale en geliefde jongen was, zowel thuis als in zijn dagelijks leven". Ook betuigen zij hun medeleven aan de nabestaanden van alle slachtoffers.

